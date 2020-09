Yvelines : 8 000€ et des bijoux volés au domicile d’une vieille dame au Vésinet

Les vacances terminées, les usurpateurs en tout genre ont repris du service.



Hier, mardi, dans la soirée, une habitante du Vésinet (Yvelines) a signalé à la police avoir constaté la présence en bas de chez elle, rue de Villebois-Mareuil, de deux individus suspects. L’un des hommes s’est présenté comme plombier, puis le second (un complice?) a exhibé une fausse carte de police.



La vieille dame âgée de 91 ans s’est alors rendu compte un peu plus tard que les usurpateurs avaient fouillé entièrement son logement, dérobant 8 000€ en numéraire et des bijoux, dont l’estimation est en cours.



Le service de police technique a été chargé d’effectuer des investigations sur place pour rechercher des traces et indices.



Une enquête a été ouverte pour vol en réunion et avec fausse qualité au préjudice d’une personne vulnérable. Les deux usurpateurs sont activement recherchés.