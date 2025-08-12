Yvelines. 4 kilos de cannabis saisis lors d’un contrôle routier : un trafiquant condamné à deux ans ferme

L’intéressé affirmait d’abord avoir récupéré la drogue à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) pour la livrer à Nonancourt (Eure) contre 1 000 euros. Mais l’exploitation de son téléphone révélait un trajet différent : prise de la marchandise à Argenteuil (Val-d’Oise) pour livraison à Mantes-la-Jolie. Les échanges avec son commanditaire, via Snapchat, n’ont pas permis d’identifier ce dernier. L’homme a refusé de donner le code d’accès à son application Signal.