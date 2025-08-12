Yvelines. 4 kilos de cannabis saisis lors d’un contrôle routier : un trafiquant condamné à deux ans ferme

Une forte odeur de cannabis se dégageait de la voiture, lors du contrôle de police - Illustration Adobe stock
Le 6 août, peu avant 18h30, des policiers patrouille au Mesnil-le-Roi (Yvelines) procédaient au contrôle du conducteur d'une Peugeot 207 après une infraction routière. L'automobiliste était incapable de présenter les documents nécessaires. Une forte odeur de cannabis se dégageant de l'habitacle, les forces de l'ordre découvraient alors, à l’avant du véhicule, quatre sacs thermosoudés contenant au total 4 kilos d’herbe de cannabis.
Argent liquide, cagoule et gants
La fouille approfondie du véhicule permettait également de saisir 2 900 euros en liquide, conditionnés sous vide, ainsi qu’une cagoule et une paire de gants. Le conducteur, un homme de 22 ans domicilié à Mantes-la-Jolie, était interpellé et placé en garde à vue.
Des versions contradictoires
L’intéressé affirmait d’abord avoir récupéré la drogue à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) pour la livrer à Nonancourt (Eure) contre 1 000 euros. Mais l’exploitation de son téléphone révélait un trajet différent : prise de la marchandise à Argenteuil (Val-d’Oise) pour livraison à Mantes-la-Jolie. Les échanges avec son commanditaire, via Snapchat, n’ont pas permis d’identifier ce dernier. L’homme a refusé de donner le code d’accès à son application Signal.
Deux ans de prison ferme
Déféré après plus de 24 heures de garde à vue, le jeune homme a été jugé en comparution immédiate, le 8 août, par le tribunal de Paris, en récidive légale. Il a écopé de deux ans d’emprisonnement ferme et de six mois avec sursis probatoire.