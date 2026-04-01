Week-end de Pâques : trafic chargé sur les routes, vendredi et lundi sous tension

Illustration infonormandie
Les automobilistes devront composer avec un trafic dense pour ce premier grand week-end de départs printaniers. Bison Futé anticipe une circulation soutenue dès vendredi, en lien avec le début des vacances scolaires de la zone A et les congés au Luxembourg.
La journée de vendredi s’annonce comme la plus compliquée, notamment sur les grands axes reliant l’Île-de-France aux littoraux et aux régions touristiques. La Normandie n’échappera pas à ces flux, avec une A13 particulièrement surveillée.
La journée de vendredi s’annonce comme la plus compliquée, notamment sur les grands axes reliant l’Île-de-France aux littoraux et aux régions touristiques. La Normandie n’échappera pas à ces flux, avec une A13 particulièrement surveillée.
Premières difficultés dès vendredi
Dans le sens des départs, vendredi 3 avril est classé orange au niveau national, avec des conditions rouges en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les difficultés devraient apparaître dès la fin de matinée autour de Paris, avant de s’étendre l’après-midi sur les grands axes :
• A13 vers la Normandie
• A10 et A11 vers l’Atlantique
• A7, A8, A50, A61 vers la Méditerranée
Les ralentissements pourraient se prolonger jusqu’en soirée, notamment en sortie d’Île-de-France.
Le lendemain, samedi 4 avril, la situation restera tendue mais de manière plus ciblée. Le trafic sera surtout difficile en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du tunnel du Mont-Blanc. En Île-de-France, des ralentissements sont attendus dès la matinée sur les autoroutes A10, A6 et A13.
• A13 vers la Normandie
• A10 et A11 vers l’Atlantique
• A7, A8, A50, A61 vers la Méditerranée
Les ralentissements pourraient se prolonger jusqu’en soirée, notamment en sortie d’Île-de-France.
Le lendemain, samedi 4 avril, la situation restera tendue mais de manière plus ciblée. Le trafic sera surtout difficile en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du tunnel du Mont-Blanc. En Île-de-France, des ralentissements sont attendus dès la matinée sur les autoroutes A10, A6 et A13.
Lundi compliqué entre la Normandie et Paris
Le pic des retours est attendu lundi 6 avril, classé rouge dans le Nord, le Grand-Ouest et en Île-de-France. Les axes en provenance des littoraux seront particulièrement chargés :
• A13 depuis la Normandie
• A11, RN165, RN24 depuis la façade atlantique
• A25 depuis le Nord
Les premières difficultés devraient apparaître dès la fin de matinée en Île-de-France, avant de s’intensifier tout au long de l’après-midi et en soirée.
À noter que le reste du week-end reste globalement fluide, avec des journées classées vertes au niveau national, aussi bien dans le sens des départs que des retours.
• A13 depuis la Normandie
• A11, RN165, RN24 depuis la façade atlantique
• A25 depuis le Nord
Les premières difficultés devraient apparaître dès la fin de matinée en Île-de-France, avant de s’intensifier tout au long de l’après-midi et en soirée.
À noter que le reste du week-end reste globalement fluide, avec des journées classées vertes au niveau national, aussi bien dans le sens des départs que des retours.
À RETENIR
• Vendredi 3 avril : journée la plus chargée (orange/rouge)
• Samedi 4 avril : trafic dense mais plus localisé
• Lundi 6 avril : retours difficiles, notamment vers le Nord-Ouest
• A13 particulièrement exposée tout le week-end
• Vendredi 3 avril : journée la plus chargée (orange/rouge)
• Samedi 4 avril : trafic dense mais plus localisé
• Lundi 6 avril : retours difficiles, notamment vers le Nord-Ouest
• A13 particulièrement exposée tout le week-end