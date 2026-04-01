Week-end de Pâques : trafic chargé sur les routes, vendredi et lundi sous tension

Dans le sens des départs, vendredi 3 avril est classé orange au niveau national, avec des conditions rouges en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les difficultés devraient apparaître dès la fin de matinée autour de Paris, avant de s’étendre l’après-midi sur les grands axes :

• A13 vers la Normandie

• A10 et A11 vers l’Atlantique

• A7, A8, A50, A61 vers la Méditerranée



Les ralentissements pourraient se prolonger jusqu’en soirée, notamment en sortie d’Île-de-France.



Le lendemain, samedi 4 avril, la situation restera tendue mais de manière plus ciblée. Le trafic sera surtout difficile en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du tunnel du Mont-Blanc. En Île-de-France, des ralentissements sont attendus dès la matinée sur les autoroutes A10, A6 et A13.