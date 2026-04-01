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Week-end de Pâques : trafic chargé sur les routes, vendredi et lundi sous tension


Mercredi 1 Avril 2026 - 20:47




Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Les automobilistes devront composer avec un trafic dense pour ce premier grand week-end de départs printaniers. Bison Futé anticipe une circulation soutenue dès vendredi, en lien avec le début des vacances scolaires de la zone A et les congés au Luxembourg.

La journée de vendredi s’annonce comme la plus compliquée, notamment sur les grands axes reliant l’Île-de-France aux littoraux et aux régions touristiques. La Normandie n’échappera pas à ces flux, avec une A13 particulièrement surveillée.

Premières difficultés dès vendredi

Dans le sens des départs, vendredi 3 avril est classé orange au niveau national, avec des conditions rouges en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les difficultés devraient apparaître dès la fin de matinée autour de Paris, avant de s’étendre l’après-midi sur les grands axes :
    • A13 vers la Normandie
    • A10 et A11 vers l’Atlantique
    • A7, A8, A50, A61 vers la Méditerranée

Les ralentissements pourraient se prolonger jusqu’en soirée, notamment en sortie d’Île-de-France.

Le lendemain, samedi 4 avril, la situation restera tendue mais de manière plus ciblée. Le trafic sera surtout difficile en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du tunnel du Mont-Blanc. En Île-de-France, des ralentissements sont attendus dès la matinée sur les autoroutes A10, A6 et A13.

Lundi compliqué entre la Normandie et Paris

Le pic des retours est attendu lundi 6 avril, classé rouge dans le Nord, le Grand-Ouest et en Île-de-France. Les axes en provenance des littoraux seront particulièrement chargés :
    •  A13 depuis la Normandie
    •  A11, RN165, RN24 depuis la façade atlantique
    •  A25 depuis le Nord

Les premières difficultés devraient apparaître dès la fin de matinée en Île-de-France, avant de s’intensifier tout au long de l’après-midi et en soirée.

À noter que le reste du week-end reste globalement fluide, avec des journées classées vertes au niveau national, aussi bien dans le sens des départs que des retours.

 À RETENIR

    •  Vendredi 3 avril : journée la plus chargée (orange/rouge)
    •  Samedi 4 avril : trafic dense mais plus localisé
    •  Lundi 6 avril : retours difficiles, notamment vers le Nord-Ouest
    •  A13 particulièrement exposée tout le week-end



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