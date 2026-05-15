Disparition inquiétante dans le Calvados : un homme de 52 ans recherché par la gendarmerie

La gendarmerie du Calvados a lancé un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante de Sébastien Levisse, 52 ans, disparu depuis le 7 mai aux Moutiers-en-Cinglais, près de Thury-Harcourt-Le-Hom.



L’homme a quitté à pied le centre d’hébergement de La Ferme de la Hupperie, où il réside, vers 17 heures. Placé sous tutelle et nécessitant un traitement médicamenteux quotidien, il n’a plus donné signe de vie depuis.



Un appel à témoins lancé



Les enquêteurs recherchent toute personne susceptible d’avoir aperçu Sébastien Levisse ou disposant d’informations permettant de le localiser.



Toute information peut être transmise à la brigade de proximité de Thury-Harcourt-Le-Hom au 02 31 15 07 18 ou en composant le 17.



Un contact par mail est également possible à l’adresse suivante : cob.pont-d-ouilly@gendarmerie.interieur.gouv.fr.