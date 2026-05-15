Saint-Étienne-du-Rouvray : un adolescent de 16 ans interpellé au volant sans permis

Un mineur de 16 ans a été interpellé dans la soirée de jeudi à Saint-Étienne-du-Rouvray après un contrôle routier effectué par la police. Le jeune conducteur circulait sans permis au volant d’une Citroën C3 appartenant à sa mère.
Les faits se sont déroulés avenue Ambroise-Croizat. Lors d’une patrouille de police secours, les fonctionnaires ont remaré un véhicule effectuant une manœuvre brusque sans utiliser les clignotants. Les policiers ont alors décidé de procéder au contrôle du conducteur.
Les faits se sont déroulés avenue Ambroise-Croizat. Lors d’une patrouille de police secours, les fonctionnaires ont remaré un véhicule effectuant une manœuvre brusque sans utiliser les clignotants. Les policiers ont alors décidé de procéder au contrôle du conducteur.
Récupéré par sa mère au milieu de la nuit
Lors du contrôle, l’adolescent a rapidement reconnu ne pas être titulaire du permis de conduire. Les premières vérifications ont également permis d’établir qu’il avait pris le véhicule familial à l’insu de sa mère.
Le jeune homme a été conduit au commissariat d’Elbeuf avant d’être remis à sa mère, venue le récupérer vers 23h30. Le véhicule a été restitué à sa propriétaire.
L’adolescent fera prochainement l’objet d’une convocation devant la justice pour conduite sans permis.
Le jeune homme a été conduit au commissariat d’Elbeuf avant d’être remis à sa mère, venue le récupérer vers 23h30. Le véhicule a été restitué à sa propriétaire.
L’adolescent fera prochainement l’objet d’une convocation devant la justice pour conduite sans permis.