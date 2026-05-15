Saint-Étienne-du-Rouvray : un adolescent de 16 ans interpellé au volant sans permis

Un mineur de 16 ans a été interpellé dans la soirée de jeudi à Saint-Étienne-du-Rouvray après un contrôle routier effectué par la police. Le jeune conducteur circulait sans permis au volant d’une Citroën C3 appartenant à sa mère.



Les faits se sont déroulés avenue Ambroise-Croizat. Lors d’une patrouille de police secours, les fonctionnaires ont remaré un véhicule effectuant une manœuvre brusque sans utiliser les clignotants. Les policiers ont alors décidé de procéder au contrôle du conducteur.