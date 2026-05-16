A13 : une camionnette transportant deux chevaux se couche sur les voies près d’Oissel

Un accident de la circulation impliquant une camionnette transportant deux chevaux s’est produit ce samedi vers 17h25 sur l’autoroute A13, dans le sens Caen vers Paris, à hauteur d’Oissel. Le véhicule s’est retrouvé couché au milieu des voies de circulation, entre les points kilométriques 119 et 113.



Trois personnes sont impliquées dans l’accident. Les secours étaient toujours en transit vers les lieux de l’intervention afin de prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.



Les circonstances exactes de l’accident restent pour l’heure inconnues.

