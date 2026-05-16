Seine-Maritime : la police nationale recrute des policiers adjoints et des réservistes

La police nationale lance une nouvelle campagne de recrutement en Seine-Maritime afin de renforcer ses effectifs sur plusieurs secteurs du département. Des postes de policiers adjoints sont notamment à pourvoir à Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp et Dieppe.
Ce recrutement s’adresse aux jeunes âgés de 18 à moins de 30 ans, sans condition de diplôme. Les candidats retenus signeront un contrat de trois ans, renouvelable une fois, et suivront une formation rémunérée de quatre mois en école de police. Dès l’entrée en formation, la rémunération atteint 1 528 euros nets par mois en province.
Ce recrutement s’adresse aux jeunes âgés de 18 à moins de 30 ans, sans condition de diplôme. Les candidats retenus signeront un contrat de trois ans, renouvelable une fois, et suivront une formation rémunérée de quatre mois en école de police. Dès l’entrée en formation, la rémunération atteint 1 528 euros nets par mois en province.
Des missions de terrain au contact de la population
En appui des gardiens de la paix, les policiers adjoints participent aux missions de sécurité publique du quotidien : patrouilles, interventions, opérations de lutte contre la délinquance, mais aussi accueil et information du public dans les commissariats.
Parallèlement, la police nationale recherche également des réservistes opérationnels en Seine-Maritime. Ce dispositif est accessible aux personnes âgées de 18 à moins de 67 ans, sans condition de diplôme.
À travers cette campagne, la police nationale souhaite attirer de nouveaux profils désireux de s’engager dans une mission de proximité, tournée vers la sécurité et le service des citoyens.
Parallèlement, la police nationale recherche également des réservistes opérationnels en Seine-Maritime. Ce dispositif est accessible aux personnes âgées de 18 à moins de 67 ans, sans condition de diplôme.
À travers cette campagne, la police nationale souhaite attirer de nouveaux profils désireux de s’engager dans une mission de proximité, tournée vers la sécurité et le service des citoyens.
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