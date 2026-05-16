Seine-Maritime : la police nationale recrute des policiers adjoints et des réservistes

En appui des gardiens de la paix, les policiers adjoints participent aux missions de sécurité publique du quotidien : patrouilles, interventions, opérations de lutte contre la délinquance, mais aussi accueil et information du public dans les commissariats.



Parallèlement, la police nationale recherche également des réservistes opérationnels en Seine-Maritime. Ce dispositif est accessible aux personnes âgées de 18 à moins de 67 ans, sans condition de diplôme.



À travers cette campagne, la police nationale souhaite attirer de nouveaux profils désireux de s’engager dans une mission de proximité, tournée vers la sécurité et le service des citoyens.

