Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : la police nationale recrute des policiers adjoints et des réservistes


Samedi 16 Mai 2026 - 10:12

La police nationale lance une campagne de recrutement en Seine-Maritime pour renforcer ses effectifs. Des postes de policiers adjoints et de réservistes sont ouverts dans plusieurs villes du département, avec des profils accessibles sans condition de diplôme.




Seine-Maritime : la police nationale recrute des policiers adjoints et des réservistes
La police nationale lance une nouvelle campagne de recrutement en Seine-Maritime afin de renforcer ses effectifs sur plusieurs secteurs du département. Des postes de policiers adjoints sont notamment à pourvoir à Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp et Dieppe.

Ce recrutement s’adresse aux jeunes âgés de 18 à moins de 30 ans, sans condition de diplôme. Les candidats retenus signeront un contrat de trois ans, renouvelable une fois, et suivront une formation rémunérée de quatre mois en école de police. Dès l’entrée en formation, la rémunération atteint 1 528 euros nets par mois en province.

Des missions de terrain au contact de la population

En appui des gardiens de la paix, les policiers adjoints participent aux missions de sécurité publique du quotidien : patrouilles, interventions, opérations de lutte contre la délinquance, mais aussi accueil et information du public dans les commissariats.

Parallèlement, la police nationale recherche également des réservistes opérationnels en Seine-Maritime. Ce dispositif est accessible aux personnes âgées de 18 à moins de 67 ans, sans condition de diplôme.

À travers cette campagne, la police nationale souhaite attirer de nouveaux profils désireux de s’engager dans une mission de proximité, tournée vers la sécurité et le service des citoyens.
 




FIL INFO

A13 : une camionnette transportant deux chevaux se couche sur les voies près d’Oissel

16/05/2026

Seine-Maritime : la police nationale recrute des policiers adjoints et des réservistes

16/05/2026

Disparition inquiétante dans le Calvados : un homme de 52 ans recherché par la gendarmerie

15/05/2026

Sotteville-lès-Rouen : trois voitures impliquées dans un accident, deux blessées légères

15/05/2026

Saint-Étienne-du-Rouvray : un adolescent de 16 ans interpellé au volant sans permis

15/05/2026
AUDIO