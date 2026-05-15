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Sotteville-lès-Rouen : trois voitures impliquées dans un accident, deux blessées légères


Vendredi 15 Mai 2026 - 15:58




Les victimes ont été examinées sur place par les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Les victimes ont été examinées sur place par les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Trois véhicules de tourisme, dont un en stationnement, ont été impliqués dans un accident ce vendredi rue Hyacinthe-Menage, à Sotteville-lès-Rouen. Deux femmes, âgées de 49 et 40 ans, ont été légèrement blessées.

Dix sapeurs-pompiers, mobilisés avec quatre véhicules de secours routiers, sont intervenus vers 13h24. Après bilan sur place, les deux victimes ainsi qu’un adolescent de 14 ans n’ont pas été transportés à l’hôpital.



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