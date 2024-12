Vol par ruse. Une septuagénaire victime de fausses vendeuses de calendriers à Canteleu, près de Rouen

Les trois suspectes ont pris la fuite avant que la septuagénaire ne s'aperçoive qu'elle avait été victime de fausses vendeuses de calendriers. Prévenus un peu plus tard, les policiers ont recueilli la déposition de la victime ainsi que la description pysique et vestimentaire des trois inconnues qui n'ont pas, pour l'heure, été retrouvées.



Les services de police appellent à la vigilance, en particulier envers les personnes se présentant à domicile pour vendre des objets ou des services. Ils rappellent l’importance de ne pas laisser entrer d’inconnus chez soi et de signaler tout comportement suspect en contactant le 17.



Ce type de stratagème, malheureusement fréquent, cible souvent des personnes vulnérables.