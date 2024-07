Violents orages dans l’Eure : routes coupées, 6 500 foyers privés d’électricité. Le point à 20 heures

La foudre a causé un incendie dans une habitation au Mesnil-Jourdain. L’occupant a pu être évacué sans être blessé. L’incendie est éteint, la toiture est en cours de bâchage.



À Évreux, plusieurs entreprises, magasins, habitations, équipements publics ont subi des dégâts

significatifs (effondrements de plafonds et inondations



Les sapeurs-pompiers sont intervenus à près de 300 reprises, indique a 19 heures le préfet de l’Eure, dans un communiqué. La gendarmerie nationale et la police nationale sont également engagés.



Le préfet de l’Eure a réuni le centre opérationnel départemental (COD) à la préfecture afin de suivre la situation et de prendre en temps réel les décisions nécessaires.



Conseils de précaution :

• tenez-vous éloignés des voies inondées

• limitez vos déplacements

• ne cherchez pas à prendre possession de votre véhicule s’il est stationné en sous-sol