Violente rixe à Mantes-la-Ville : un policier blessé, plusieurs interpellations

À l’issue des gardes à vue, des suites judiciaires distinctes ont été décidées en fonction du rôle de chacun.



Le mineur de 17 ans a été présenté en comparution immédiate. Il a été condamné à huit mois de prison avec sursis, ainsi qu’au versement de 1 500 € de dommages et intérêts au policier blessé, et 500 € de frais de justice au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.



L’homme de 55 ans, auteur des violences contre le fonctionnaire, a été convoqué devant le tribunal dans le cadre d’une convocation par officier de police judiciaire.



Les deux autres individus, âgés de 16 et 18 ans, ont été remis en liberté, sans poursuite immédiate.



Enfin, le porteur du couteau, âgé de 18 ans, originaire de Aufreville-Brasseuil, a fait l’objet d’une ordonnance pénale.



Quatre des cinq mis en cause sont connus défavorablement des services de police.