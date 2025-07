Versailles : un homme interpellé après avoir menacé de mort des agents du secteur social

Grâce au signalement transmis par les victimes, les forces de l’ordre ont mené des recherches dans le quartier et sont parvenues à localiser et interpeller le suspect.



Trois agents ont été visés par les menaces : deux femmes âgées de 59 et 34 ans, ainsi qu’un homme de 37 ans. L’auteur présumé, un homme de 33 ans, est connu des services de police et inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires (Taj). Il a été placé en garde à vue pour menaces de mort sur personnes chargées d'une mission de service public.