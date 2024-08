Vandalisme dans des locaux municipaux du Havre : le suspect dit avoir « pété les plombs »

En arrivant sur place, les agents municipaux ont remarqué la présence de deux personnes devant le bâtiment en question. Ils ont constaté, à l’intérieur, que des portes et cloisons étaient dégradées, des vitres brisées et les extincteurs vidés dans les locaux.



Les deux suspects ont été interrogés. L’homme, un havrais de 39 ans, a reconnu implicitement être à l’origine des dégradations, affirmant avoir « pété un plomb » sans plus d’explications. Il a été interpellé ainsi que la jeune femme de 21 ans qui l’accompagnait, également domiciliée au Havre.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour dégradations volontaires en réunion.