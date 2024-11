Une voiture contre un arbre : un mort et un blessé grave ce matin à Eu, en Seine-Maritime

Arrivés sur les lieux, ces derniers ont constaté qu’un véhicule, seul en cause, avait percuté violemment un arbre. Le conducteur du véhicule et un passager étaient incarcérés dans l’habitacle.



Malgré les soins prodigués, l’un d’eux n’a pas survécu et a été déclaré décédé par le médecin du SMUR. L’autre victime, blessée grièvement, a été transportée médicalisée vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.



Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour établir les circonstances de l’accident.