Une tractopelle tombe sur les voies entre Bueil et Evreux : le trafic SNCF interrompu dans les deux sens

La tractopelle a été percutée par la suite par un train de voyageurs qui circulait à vide et à faible allure. Il n’y a pas eu de blessé. Un autre train transportant entre 350 et 400 passagers à destination de Caen, Cherbourg et Trouville a dû, quant à lui, être bloqué en amont de l’accident. Il a été contraint de faire demi-tour jusqu’à la gare de Bueil où la SNCF devait mettre en place un dispositif permettant de prendre en charge les voyageurs.



Plusieurs trains ont été supprimés dans l'après-midi.



L’engin de chantier circulait sur une voie secondaire quand, pour une raison ignorée, il a accidentellement glissé jusque sur la voie ferrée, a indiqué la SNCF en début d’après midi.