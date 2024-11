Une femme en arrêt cardiaque repêchée dans le port de plaisance de Saint-Aubin-lès-Elbeuf

La victime, en arrêt cardio-respiratoire, a été sortie de l’eau et les secours tentent toujours à cette heure de la réanimer. Un renfort médical a été demandé pour la prendre en charge, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Dernière minute : malgré tous les efforts des secours, la sexagénaire n'a pas pu être réanimée. Son décès a été déclaré par le médecin du SMUR. Le corps a été laissé à la disposition de la police qui a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de sa chute dans le port de Plaisance et les causes de la mort.