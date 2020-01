Une femme brûlée dans l’explosion de son appartement ce soir à Aubergenville (Yvelines)

Une explosion s’est produite ce lundi soir peu après 20 heures dans un immeuble de trois étages situé au 38, boulevard de la République, dans le quartier d’Élisabethville à Aubergenville (Yvelines). L’origine de la déflagration est pour l’instant ignorée. Elle a fortement endommagé l’intérieur d’un appartement du premier étage dans le bâtiment B.



Les sapeurs-pompiers et une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) sont sur place. Selon nos informations, une femme au moins a été brûlée et blessée dans l’explosion. Elle devrait être transportée vers un hôpital de la région.



Une enquête est ouverte par les services de police afin de déterminer l’origine de la déflagration. Ces immeubles, dont la construction est récente, ne sont pas desservis par le gaz de ville et l’utilisation de bouteilles y est formellement interdite, précise un locataire de cette résidence.



