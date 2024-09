Un trou de 5 m de profondeur entre deux maisons au Mesnil-Esnard : cinq habitants relogés

Un arrêté de mise en sécurité va être établi par la mairie, a indiqué à la mi-journée le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), précisant que cinq personnes dans deux logements seront relogées par la municipalité.



La rue de Normandie a été fermée à la circulation et déviée pour une durée indéterminée. Aucune victime n'est à déplorer.



Outre les sapeurs-pompiers, l'intervention a mobilisé sur les lieux l'astreinte municipale, la police et un représentant de la Métropole sur les lieux.