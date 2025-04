Un trio de voleurs à la tire sud-américains interpellé à Bois d’Arcy après une filature de la BAC

C’est sur le parking du supermarché Leclerc de Bois d’Arcy , dans les Yvelines, que les malfaiteurs ont décidé de passer à l’acte. Tandis que l’un des hommes distrayait une femme de 62 ans, l’autre en profitait pour lui dérober son sac à main. Les complices prenaient ensuite la fuite à bord de leur véhicule, où les attendait leur acolyte féminine. Toutefois, leur course effrénée a été interrompue par l’intervention rapide des policiers, qui les suivaient discrètement depuis plusieurs jours.L’enquête, menée par les policiers de la circonscription de Plaisir, a permis de mettre en lumière une série de 17 autres vols similaires commis à travers la France. Grâce à l’exploitation de vidéosurveillance et à des investigations téléphoniques, les enquêteurs ont pu établir des liens directs entre le trio et ces autres affaires.