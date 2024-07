Un semi-remorque et son chargement de blé en feu à Paluel, un hectare de chaume et de lin parti en fumée

Paluel (Seine-Maritime) - Un ensemble routier transportant du blé a pris feu alors qu'il se trouvait dans un champ en bordure de la route de Saint-Valéry-en-Caux, ce lundi après-midi à Paluel, une commune du littoral.



Les sapeurs-pompiers ont été alertés à 15 h 43 et à leur arrivée sur place, ils ont constaté en effet que le semi-remorque était en flammes, ainsi que les lisières. Le feu s'est propagé à du chaume et du lin, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) qui a dépêché dix-sept pompiers avec sept engins pour circonscrire le sinistre.



Le bilan provisoire, en fin de journée, fait état d'environ un hectare brûlé. Les secours conseillent à la population d'éviter le secteur.