Un poids lourd s'encastre dans le pignon d'un immeuble à Cany-Barville : son conducteur est mort

Trente-trois sapeurs-pompiers, assistés de l’unité de sauvetage d’appui et de recherche (USAR), du SMUR (stricture mobile d'urgence et de réanimation) et de la gendarmerie, ont été mobilisés avec dix engins. Les opérations de secours ont rapidement été organisées, en particulier pour désincarcérer le conducteur du poids lourd. Ce dernier, un homme de 55 ans, inconscient et en état d’urgence absolue, a été extrait de la cabine du camion. La tentative de réanimation a toutefois échoué : malgré les soins prodigués, le médecin du SMUR a confirmé le décès du conducteur sur place.



Deux habitants de l'immeuble endommagé, un couple d’une cinquantaine d’années, ont également été pris en charge par les secours. Bien que choqués, leur état n’a pas nécessité d'hospitalisation, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).