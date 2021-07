Un poids-lourd percute un camion de balisage et prend feu sur l'autoroute A13, dans l'Eure

Dans le choc, le camion frigorifique a terminé sa course dans le talus et a pris feu : il était entièrement embrasé à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Deux lances ont été nécessaires pour venir à bout de l'incendie. Le conducteur, un homme de 30 ans, a été quant à lui blessé. Il a été transporté, en urgence relative, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.



La circulation a été neutralisée sur deux voies de l'autoroute vers Caen, le temps des opérations de secours, de l'enlèvement des deux camions impliqués et du nettoyage des chaussées.



L'intervention a mobilisé vingt-trois sapeurs-pompiers de l'Eure et de la Seine-Maritime, ainsi que les gendarmes du peloton motorisé de Bourge-Achard, en charge des constatations d'usage.