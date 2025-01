Un mur de soutènement s'effondre : un pavillon endommagé et évacué à Quillebeuf-sur-Seine (Eure)

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi soir, vers 20 heures, à Quillebeuf-sur-Seine (Eure), sur le quai Bernard Picoult, en bordure de la Seine. Un mur de soutènement, mesurant 10 mètres de long et 3 mètres de haut, s’est effondré sur un pavillon comprenant un étage et des combles aménagés.



Lors de leurs vérifications, les secours ont constaté une fissure de 80 centimètres de long sur le mur arrière de l’habitation, au niveau du premier étage, a indiqué le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 27).



L’occupant du pavillon a dû être relogé pour la nuit, le temps d’évaluer les risques.



L’intervention des sapeurs-pompiers s’est achevée vers 23 heures.