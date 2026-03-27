Un loup repéré en Seine-Maritime : « un indice de présence isolé », selon la préfecture

Un indice de présence de l’animal a été confirmé à Wanchy-Capval, dans le pays de Bray (Seine-Maritime). Les services de l’État appellent à la vigilance, tout en soulignant qu’aucune prédation n’a, pour l’heure, été signalée dans le département.