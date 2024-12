Un homme intoxiqué par les fumées lors d’un incendie dans un immeuble du Havre

Sur place, les pompiers ont constaté que l’incendie avait pris naissance au niveau d’un réfrigérateur. Une personne de 36 ans, qui avait inhalé des fumées, était déjà sortie de l’appartement avant leur arrivée.



Cinq engins et 14 sapeurs-pompiers, dont un infirmier, ont été mobilisés pour cette intervention. La police nationale et les services municipaux se sont également rendus sur place.



Les secours ont procédé à des reconnaissances, à la sécurisation de la zone et à l’extinction du sinistre à l’aide d’une lance à incendie. La ventilation et le déblai ont ensuite permis d’éliminer les résidus de fumée. La victime, légèrement intoxiquée, a été transportée au centre hospitalier Jacques Monod pour des examens complémentaires.



La mairie s’est organisée pour la reloger provisoirement.