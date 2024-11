Un homme de 44 ans retrouvé mort, assis sur un rocher en bord de Seine à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par les services de police après la découverte, ce mercredi 13 novembre, en milieu de matinée, d'un homme sans vie à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime).



La victime, âgée de 44 ans, était assise sur un rocher, le corps penché en avant, sur le chemin du halage, quand les secours et la police sont arrivés sur place vers 10 h 40. Le corps était en raideur cadavérique, indique une source proche de l'enquête. Un certificat de décès a été délivré par le médecin de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



Los des constatations, les enquêteurs ont remarqué la présence d'un cubi de vin rouge à proximité du quadragénaire, originaire d'Elbeuf. Selon les premières investigations, l'origine de la mort serait naturelle.