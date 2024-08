Un homme de 28 ans se noie dans un lac près de Gisors : la tentative de réanimation a échoué

Le jeune homme, localisé, a été récupéré par les plongeurs et ramené sur la berge. Il était alors en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont alors tenté de le réanimer. En vain. Il a été déclaré décédé par le médecin de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), indique ce matin le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure (Sdis27).



Dix-sept sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique, ont été mobilisés jusqu'à 0 h 45. Une enquête est ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances de cette noyade.