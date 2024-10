Un homme armé aperçu dans Yvetot : les établissements scolaires confinés jusqu'à la levée de doute

Par mesure de précaution, la mairie d’Yvetot a décidé de déclencher le confinement de l'ensemble des écoles, collèges et lycées de la ville. En l'absence de danger identifié, ces derniers sont levés, précise le communique préfectoral. Qui ajoute : « Les élèves peuvent rentrer chez eux normalement, les forces de l'ordre étant engagées pour en sécuriser les abords en cette fin d'après-midi ».



Dès demain matin, la cellule d’appui médico-psychologique du Samu sera à disposition des élèves et adultes du lycée et de l’école Cahan-Lhermite proche qui en éprouveraient le besoin.