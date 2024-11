Un blessé grave dans un accident entre deux voitures sur l’A131 entre Tancarville et Le Havre

Un grave accident de la circulation impliquant deux véhicules légers s’est produit ce vendredi à la mi-journée sur l’autoroute A13, dans le sens Tancarville-Le Havre, à hauteur de « La pissotière à madame »



Les sapeurs-pompiers ont dénombre trois victimes, dont deux blessés. Un homme de 33 ans, incarcéré dans son véhicule, a été extrait par les secours et évacué dans un état grave vers un hôpital de la région. Une deuxième victime, un homme de 34 ans, en urgence relative a également été prise en charge, tandis que le troisième occupant n’a pas été blessé et a pu repartir par ses propres moyens.



Pas moins de 16 sapeurs-pompiers et quatre engins ont été déployés sur place pour mener les opérations de secours.



La circulation sur l’A13 a été perturbée pendant l’intervention des secours. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de cet accident.