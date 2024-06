Un autocar à vide prend feu sur la route près de Caudebec-en-Caux, la conductrice est indemne

Un autocar de voyageurs a pris feu alors qu’il circulait, ce mardi en fin d’après midi sur le CD 982 à hauteur de Saint-Wandrille-Rançon (Seine-Maritime). Il n’y avait pas de passagers à bord et la conductrice a pu sortir indemne de l’autocar assurant la liaison Rouen - Caudebec-en-Caux.



Dès leur arrivée, peu après 18h30, les sapeurs-pompiers ont procédé à la sécurisation de la zone d’intervention et à l’extinction. Ils ont été rejoints par les agents de la direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO), ceux d’Enedis et la gendarmerie chargée des constatations.



La circulation sur la CD982, qui relie Yainville et Caudebec-en-Caux, a été interrompue coupée le temps de l'intervention des secours.