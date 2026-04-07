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Tunnel de la Grand'Mare : un poids lourd accidenté, son conducteur réanimé par les secours

SEINE-MARITIME


Mardi 7 Avril 2026 - 21:27

Un chauffeur routier de 54 ans a été réanimé après un arrêt cardio-respiratoire, ce mardi soir, à la suite d’un accident impliquant son poids lourd à la sortie du tunnel de la Grand’Mare, à Darnétal, près de Rouen.




L'accident s'est produit à la sorite du tunnel de la Grand'Mare dans le sens montant - Illustration
L'accident s'est produit à la sorite du tunnel de la Grand'Mare dans le sens montant - Illustration
Un accident de la circulation a provoqué d’importantes perturbations ce mardi soir sur la N28, à hauteur de Darnétal, dans le sens Rouen vers Abbeville. Un poids lourd s’est retrouvé immobilisé sur le bas-côté, en sortie du tunnel de la Grand’Mare.
Arrivés sur place, les secours ont découvert le conducteur, un homme de 54 ans, en arrêt cardio-respiratoire : il venait d'être extrait de sa cabine par des témoins 

Pris en charge en urgence absolue

Les équipes de secours sont parvenus à réanimer la victime, qui a ensuite été transportée vers le centre hospitalier universitaire (CHU) en urgence absolue.

Le tunnel de la Grand’Mare est reste fermé à la circulation dans le sens montant, le temps des opérations d’évacuation du poids lourd et de sécurisation des lieux.

Les constatations et l'enquête ont été confiées aux services de police. 



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