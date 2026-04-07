Tunnel de la Grand'Mare : un poids lourd accidenté, son conducteur réanimé par les secours

SEINE-MARITIME

Un chauffeur routier de 54 ans a été réanimé après un arrêt cardio-respiratoire, ce mardi soir, à la suite d’un accident impliquant son poids lourd à la sortie du tunnel de la Grand’Mare, à Darnétal, près de Rouen.