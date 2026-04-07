Tunnel de la Grand'Mare : un poids lourd accidenté, son conducteur réanimé par les secours

Un accident de la circulation a provoqué d’importantes perturbations ce mardi soir sur la N28, à hauteur de Darnétal, dans le sens Rouen vers Abbeville. Un poids lourd s’est retrouvé immobilisé sur le bas-côté, en sortie du tunnel de la Grand’Mare.
Arrivés sur place, les secours ont découvert le conducteur, un homme de 54 ans, en arrêt cardio-respiratoire : il venait d'être extrait de sa cabine par des témoins
Arrivés sur place, les secours ont découvert le conducteur, un homme de 54 ans, en arrêt cardio-respiratoire : il venait d'être extrait de sa cabine par des témoins
Pris en charge en urgence absolue
Les équipes de secours sont parvenus à réanimer la victime, qui a ensuite été transportée vers le centre hospitalier universitaire (CHU) en urgence absolue.
Le tunnel de la Grand’Mare est reste fermé à la circulation dans le sens montant, le temps des opérations d’évacuation du poids lourd et de sécurisation des lieux.
Les constatations et l'enquête ont été confiées aux services de police.
Le tunnel de la Grand’Mare est reste fermé à la circulation dans le sens montant, le temps des opérations d’évacuation du poids lourd et de sécurisation des lieux.
Les constatations et l'enquête ont été confiées aux services de police.