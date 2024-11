Trois voleurs à la roulotte arrêtés à Rouen et Maromme cette nuit

Trois roulottiers ont été arrêtés en flagrant délit cette nuit de vendredi à samedi dans l’agglomération de Rouen (Seine-Maritime).



La première interpellation a eu lieu, peu avant 23h30, dans le secteur de la foire Saint-Romain à Rouen. Un homme a été repéré sur les écrans du centre de supervision urbain (CSU) qui gère la vidéosurveillance de la ville en train de fracturer une voiture en stationnement. Une patrouille de police secours s’est rendue immédiatement sur place et a interpellé le suspect en train de fouiller le véhicule.



Le mis en cause, âgé de 45 ans et originaire de Romilly-sur-Andelle (Eure) a été placé en garde à vue pour vol précédé de dégradations.