Trois pneus crevés après avoir refusé d'obtempérer et roulé sur la herse des policiers à Cléon, près d'Elbeuf

Un habitant de Caudebec-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime, a accumulé les infractions : refus d'obtempérer, défaut de permis et d'assurance, conduite sous l'emprise de l'alcool... Résultat : trois pneus à changer et une convocation en justice.



Dans la nuit de mardi à mercredi, vers minuit et demi, cet automobiliste de 51 ans est tombé sur un contrôle routier inopiné mis en place par la police rue de Tourville à Cléon, non loin de son domicile. À la vue de la Golf Volkswagen, un policier s'est placé au milieu de la chaussée pour faire signe au conducteur de s'arrêter. Le conducteur a ralenti, mais, apercevant les forces de l'ordre, a soudainement accéléré pour continuer sa route.