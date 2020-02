Trois cambrioleurs arrêtés par la police grâce au signalement d'un témoin, à Chambourcy (Yvelines)

Trois cambrioleurs (19, 28 et 30 ans) ont été interpellés par la police, samedi, en fin d'après-midi, alors qu'ils prenaient la fuite après avoir commis un vol par effraction à Chambourcy (Yvelines).



C'est un témoin qui a alerté Police secours, via le 17, pour signaler qu'il venait de voir deux individus en train d'escalader le mur d'un pavillon pour passer de jardins en jardins, chemin de la Gâtine. Il précisait qu'un troisième homme semblait faire le guet.



Arrivés sur place, les policiers ont effectivement aperçu des individus s'enfuir à pied dans une rue avoisinante avant de se débarrasser d'un sac dans leur fuite. Les trois suspects ont été interpellés. Dans le sac, des bijoux ont été découverts provenant de vols commis dans deux pavillons.



Lors de l'interpellation, un fonctionnaire de la BAC a fait une chute au sol et s'est blessé à une main. Il n'a pas été transporté à l'hôpital.