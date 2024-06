Travaux sur l'A150 : restrictions de circulation et déviations entre Rouen et la Vaupalière, jusqu'au 5 juillet

Des travaux de réfections de joints d’ouvrages vont être réalisés au niveau du « Viaduc barrières du havre » et « viaduc du Bois Barbet » ainsi que des réfections de la couche de roulement, indique la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno). .



Afin de gêner le moins possible les usagers, ces travaux auront lieu de nuit avec fermeture d’axe de 21 heures à 6 heures, entre le 17 juin et 5 juillet prochain.



Les travaux vont nécessiter des restrictions de circulation :



Du 17 juin au 26 juin de 21h à 6h pour une durée de 6 nuits :

◦ l’A150 sera fermée dans le sens Barentin – Rouen depuis La Vaupalière jusqu’à Rouen.

◦ Le tablier aval (rive droite vers rive gauche) du Pont Flaubert sera fermé et la circulation sera interdite.



Du 26 juin au 05 juillet de 21h à 6h pour une durée de 6 nuits :

◦ l’A150 sera fermée dans le sens Rouen – Barentin de Rouen à La Vaupalière.

◦ Le tablier amont (rive gauche vers rive droite) du Pont Flaubert sera fermé et la circulation sera interdite.



Des déviations sont prévues lors de ces fermetures.