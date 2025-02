Travaux de nuit sur l’autoroute A14 entre Nanterre et Orgeval : fermetures et déviations du 3 au 14 mars

La société Sanef annonce une série d’interventions sur l’autoroute A14 durant les nuits du 3 au 14 mars, entraînant des fermetures temporaires dans les deux sens de circulation entre Nanterre (Hauts-de-Seine) et Orgeval (Yvelines). Ces travaux, réalisés uniquement de nuit entre 21h30 et 5h, visent à minimiser l’impact sur le trafic tout en garantissant la sécurité des usagers et des intervenants.