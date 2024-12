Trappes (Yvelines) : deux mineurs interpellés pour tir de mortier près d’une église le soir du réveillon de Noël

Vers 19 heures, l’attention des policiers a été attirée par un tir de mortier effectué en l’air. Rapidement, deux mineurs ont été contrôlés et appréhendés. Ils étaient en possession de l’engin pyrotechnique utilisé pour le tir ainsi que d’un second mortier prêt à l’emploi.



Les jeunes mis en cause ont été verbalisés et conformément à la procédure en vigueur, ils ont été remis à leurs représentants légaux.