Tragique accident de la route ce soir à Octeville-sur-Mer : un motard de 22 ans décède

Ce jeudi soir, peu avant 20 heures, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un accident de la route sur la D147A à Octeville-sur-Mer, près du Havre (Seine-Maritime). À leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté qu'un motard, seul en cause, avait été impliqué dans un accident à la suite d’une perte de contrôle.



Malgré l'intervention rapide des secours, le jeune homme de 22 ans, conducteur du deux-roues, a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.



Deux engins et six sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux.



Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident.