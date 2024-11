Trafic ferroviaire interrompu dans l'Eure : des perturbations encore à prévoir ce samedi en Normandie

Dans l'accident, le conducteur de l'engin a été blessé légèrement et conduit à l'hôpital d'Évreux. Un train de voyageurs circulant à vide a dans le même temps percuté la tractopelle, sans faire d'autre blessé. Bloqué en amont de l'accident, un train de voyageurs avec plus de 350 passagers à bord, à destination des gares normandes, a dû rebrousser chemin jusqu'à la gare de Bueil où les voyageurs ont été pris en charge par la SNCF.



Enfin, la situation a nécessité la suppression de plusieurs trains entre Paris et Caen, Cherbourg et Trouville.



Mobilisés sur les lieux de l'accident, les agents de la SNCF ont fait en sorte de libérer l'une des voies impactées afin de la rendre au plus vite à la circulation. En fin d'après-midi, la SNCF annonçait pouvoir faire circuler dès ce vendredi soir les trains de manière alternative sur une seule voie dans les deux sens.