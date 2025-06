Trafic de voitures volées à Mantes-la-Jolie : deux hommes condamnés, dont un surnommé “Chipeur” sur Telegram

Le lundi 23 juin 2025, les deux suspects sont interpellés à leur domicile et placés en garde à vue. Les perquisitions menées chez le principal mis en cause, âgé de 21 ans, permettent la saisie de 150 euros en espèces, de clés de contact, de documents automobiles et d’effets vestimentaires. Chez le second individu, 20 ans, les policiers récupèrent deux téléphones et plusieurs vêtements.



Une Citroën C4 au compteur trafiqué et une moto Yamaha Tmax sont également saisies et placées sous scellés.