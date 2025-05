Trafic de stupéfiants : 2 kg d’herbe, 500 g de cocaïne et du protoxyde d’azote saisis lors d’un contrôle sur l’A13

Le 24 avril dernier, vers minuit, une patrouille de la CRS autoroutière de l’ouest parisien a tenté de contrôler une Renault Clio circulant sur l’autoroute A13 dans les Yvelines. D’abord en fuite, le véhicule a fini par s’arrêter au niveau d’un second barrage policier.



À bord, un homme de 30 ans et une femme ont été interpellés. La fouille du véhicule a permis la découverte de 2 kg d’herbe de cannabis, 500 grammes de cocaïne et trois bonbonnes de protoxyde d’azote. Le conducteur, porteur de 225 euros en liquide, a été contrôlé positif au cannabis.