Trafic de drogue et de cigarettes : 4 ans de prison ferme dans l'Eure

Lors de ses auditions successives, le présumé trafiquant va reconnaître avoir acquis 10 kg de résine de cannabis et en avoir revendu 9 kg avec un substantiel profit. Il dit également avoir écoulé 300 cartouches de cigarettes et 120 pots de tabac.



Les investigations amèneront les enquêteurs de la sûreté urbaine à saisir une somme de 9 300€ sur un livret d’épargne au nom du mis en cause.



La réponse pénale a été immédiate : déféré vendredi devant un magistrat du parquet d’Évreux, l’Ebroïcien a été jugé l’après-midi même. Il est depuis derrière les barreaux de la maison d’arrêt d’Évreux.