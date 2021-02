Tirs de mortiers sur les policiers : deux interpellations à Houilles (Yvelines)

A leur arrivée, rue Marceau, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortiers d'artifice. Elles ont riposté en faisant usage d'un lanceur de balles de défense (LBD) et de deux grenades lacrymogènes.



Lors de l'intervention, un groupe de policiers a alors contourné les individus et a réussi à interpeller deux des assaillants. A cet instant, l’un d’eux s'est rebellé, blessant un gardien de la paix et adjoint de sécurité. Le premier, blessé à l'épaule, a dû être transporté à l'hôpital où il a été admis au bloc opératoire pour remboiter l'épaule. Le second a été blessé à un genou (entorse).