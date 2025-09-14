Connectez-vous S'inscrire
Tentative de vol par effraction au Vésinet (Yvelines) : trois jeunes mis en fuite par la victime et interpellés


Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 à 11:48



Les trois suspects ont été placés en garde à vue - illustration
Les trois suspects ont été placés en garde à vue - illustration
Ce samedi 14 septembre, vers 13 h 45, un propriétaire a surpris trois individus qui tentaient de pénétrer dans son domicile au Vésinet (Yvelines). Mis en fuite, les suspects ont été rapidement localisés dans le secteur et interpellés par les forces de l’ordre lancées à leur recherche.

Les trois jeunes hommes, âgés de 15, 17 et 19 ans, ont été placés en garde à vue. Une enquête est en cours pour tentative de vol par effraction.








