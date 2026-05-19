Stupéfiants, sacs de luxe, argent liquide ... Le vendeur de kétamine piégé lors d'une transaction au Havre

Selon un porte parole de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), « cette intervention s’inscrit dans une stratégie visant à lutter activement contre les trafics de stupéfiants et à empêcher les trafiquants de profiter des revenus générés par ce commerce illégal.»



Présenté hier en comparution immédiate devant le tribunal, le principal suspect a été condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis probatoire. L’ensemble des sommes d’argent et des objets de valeur saisis a été confisqué.