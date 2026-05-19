Stupéfiants, sacs de luxe, argent liquide ... Le vendeur de kétamine piégé lors d'une transaction au Havre

Le dealer ne vendait pas seulement de la kétamine, chez lui les policiers ont retrouvé des produits sytupéfiants, une belle somme en petite coupures ... - Illustration © Adobe Stock
Grâce à la vigilance d’un équipage de la brigade spécialisée de terrain (BST) du commissariat du Havre, une opération antidrogue réalisée la semaine dernière a permis l’interpellation d’un revendeur présumé et la saisie de plusieurs produits stupéfiants ainsi que de biens de valeur.
Près de 6 800 € dissimulés dans son domicile
Tout débute le mardi 12 mai, rue de Tourneville, au Havre, lorsque des policiers surprennent une transaction de kétamine entre un vendeur et un acheteur. L’acheteur est immédiatement interpellé. À partir de ce « flagrant délit », les enquêteurs parviennent, en moins de 24 heures, à remonter jusqu’au fournisseur présumé.
Dès le lendemain, un homme âgé de 26 ans est interpellé à son domicile. La perquisition effectuée sur place permet la découverte de différents produits stupéfiants : 22 grammes de cocaïne, deux plaquettes de résine de cannabis, 11,5 grammes d’herbe de cannabis ainsi que 38 comprimés d’ecstasy. Les policiers saisissent également 6 758 euros en numéraire soigneusement dissimulé dans l'appartement, des sacs de luxe et du matériel multimédia, dont une console Playstation.
18 mois de prison, dont 6 avec sursis
Selon un porte parole de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), « cette intervention s’inscrit dans une stratégie visant à lutter activement contre les trafics de stupéfiants et à empêcher les trafiquants de profiter des revenus générés par ce commerce illégal.»
Présenté hier en comparution immédiate devant le tribunal, le principal suspect a été condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis probatoire. L’ensemble des sommes d’argent et des objets de valeur saisis a été confisqué.
Présenté hier en comparution immédiate devant le tribunal, le principal suspect a été condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis probatoire. L’ensemble des sommes d’argent et des objets de valeur saisis a été confisqué.
Le trafiquant a été condamné à une peine de prison ferme lors de sa comparution immédiate devant le tribunal judiciaire du Havre - Illustration © Adobe Stock
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