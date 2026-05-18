Eaux de baignade en Normandie : 92 % des sites classés en bonne ou excellente qualité

92 % des eaux de baignade en mer classées en qualité bonne ou excellente, selon l'ARS Normandie - Illustration ¸ Pexels
Avec ses 600 km de façade maritime et plusieurs zones de loisirs en eau douce, la Normandie fait l’objet d’une surveillance sanitaire régulière avant et pendant la saison balnéaire. Chaque année, l’Agence régionale de santé contrôle la qualité des eaux de baignade afin de limiter les risques pour la santé des baigneurs.
En 2025, 164 sites naturels ont été suivis dans la région : 151 sites en mer et 13 en eau douce. À l’issue de la saison, 92 % des eaux de baignade en mer ont été classées en qualité « excellente » ou « bonne », selon le bilan annuel publié par l’ARS Normandie.
En 2025, 164 sites naturels ont été suivis dans la région : 151 sites en mer et 13 en eau douce. À l’issue de la saison, 92 % des eaux de baignade en mer ont été classées en qualité « excellente » ou « bonne », selon le bilan annuel publié par l’ARS Normandie.
Des contrôles entre juin et septembre
La surveillance sanitaire est assurée au minimum du 15 juin au 15 septembre sur les zones de baignade accessibles au public, régulièrement fréquentées et non interdites. Les prélèvements réalisés par l’ARS viennent compléter les actions de prévention menées par les collectivités locales ou les gestionnaires privés des sites.
Le classement des eaux de baignade est établi en fin de saison selon la directive européenne du 15 février 2006. Il repose sur les résultats des quatre dernières saisons balnéaires et distingue quatre niveaux de qualité : excellente, bonne, suffisante et insuffisante.
Dans le détail, les eaux de baignade en mer contrôlées en 2025 se répartissent ainsi : 63,3 % en qualité excellente, 28,7 % en bonne qualité, 3,3 % en qualité suffisante et 3,3 % en qualité insuffisante. Les 13 sites de baignade en eau douce ont, eux, tous été classés en qualité excellente.
Le classement des eaux de baignade est établi en fin de saison selon la directive européenne du 15 février 2006. Il repose sur les résultats des quatre dernières saisons balnéaires et distingue quatre niveaux de qualité : excellente, bonne, suffisante et insuffisante.
Dans le détail, les eaux de baignade en mer contrôlées en 2025 se répartissent ainsi : 63,3 % en qualité excellente, 28,7 % en bonne qualité, 3,3 % en qualité suffisante et 3,3 % en qualité insuffisante. Les 13 sites de baignade en eau douce ont, eux, tous été classés en qualité excellente.
Les résultats affichés en mairie
Comme chaque année, les résultats des analyses microbiologiques sont transmis aux mairies afin d’être affichés à proximité des lieux de baignade. Ils sont également publiés en temps réel pendant la saison balnéaire sur les sites de l’ARS Normandie et du ministère chargé de la Santé.
« Des interdictions temporaires peuvent être prises par les collectivités locales, soit à titre préventif, soit après des résultats d’analyse non conformes, afin d’éviter l’exposition des baigneurs à un risque sanitaire », indique l'Agence régionale de santé de Normandie.
En 2025, le contrôle sanitaire des sites de baignades en eau douce s’accompagne, comme les années précédentes, de la surveillance des cyanobactéries. Les conditions météorologiques de la saison 2025 ont favorisé le développement de ces organismes photosynthétiques.
Certains sites particulièrement vulnérables face au risque de développement de cyanobactéries ont fait l’objet de fermeture durant la saison estivale.
Ces fermetures, pour toute ou partie de la saison, en lien avec la prolifération de cyanobactéries concernent pour l’année 2025 : 6 sites de baignades en eau douce (1 dans le Calvados, 3 dans l’Eure, 1 dans l’Orne et 1 dans la Seine-Maritime).
« Des interdictions temporaires peuvent être prises par les collectivités locales, soit à titre préventif, soit après des résultats d’analyse non conformes, afin d’éviter l’exposition des baigneurs à un risque sanitaire », indique l'Agence régionale de santé de Normandie.
En 2025, le contrôle sanitaire des sites de baignades en eau douce s’accompagne, comme les années précédentes, de la surveillance des cyanobactéries. Les conditions météorologiques de la saison 2025 ont favorisé le développement de ces organismes photosynthétiques.
Certains sites particulièrement vulnérables face au risque de développement de cyanobactéries ont fait l’objet de fermeture durant la saison estivale.
Ces fermetures, pour toute ou partie de la saison, en lien avec la prolifération de cyanobactéries concernent pour l’année 2025 : 6 sites de baignades en eau douce (1 dans le Calvados, 3 dans l’Eure, 1 dans l’Orne et 1 dans la Seine-Maritime).
À RETENIR
> 164 sites naturels surveillés en 2025 en Normandie
> 151 sites en mer et 13 en eau douce
> 92 % des eaux de baignade en mer classées en qualité bonne ou excellente
> 100 % des sites en eau douce classés en qualité excellente