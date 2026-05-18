Eaux de baignade en Normandie : 92 % des sites classés en bonne ou excellente qualité

Comme chaque année, les résultats des analyses microbiologiques sont transmis aux mairies afin d’être affichés à proximité des lieux de baignade. Ils sont également publiés en temps réel pendant la saison balnéaire sur les sites de l’ARS Normandie et du ministère chargé de la Santé.



« Des interdictions temporaires peuvent être prises par les collectivités locales, soit à titre préventif, soit après des résultats d’analyse non conformes, afin d’éviter l’exposition des baigneurs à un risque sanitaire », indique l'Agence régionale de santé de Normandie.



En 2025, le contrôle sanitaire des sites de baignades en eau douce s’accompagne, comme les années précédentes, de la surveillance des cyanobactéries. Les conditions météorologiques de la saison 2025 ont favorisé le développement de ces organismes photosynthétiques.



Certains sites particulièrement vulnérables face au risque de développement de cyanobactéries ont fait l’objet de fermeture durant la saison estivale.



Ces fermetures, pour toute ou partie de la saison, en lien avec la prolifération de cyanobactéries concernent pour l’année 2025 : 6 sites de baignades en eau douce (1 dans le Calvados, 3 dans l’Eure, 1 dans l’Orne et 1 dans la Seine-Maritime).