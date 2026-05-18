Rouen : quatre mois et demi de travaux sur la RN28 et le boulevard Gambetta, l’accès au CHU maintenu

Sur le boulevard Gambetta, la Métropole va reconstruire un ouvrage d’art ancien situé sous la voirie, au-dessus de l’Aubette et du Robec. La structure, très dégradée, avait été sécurisée provisoirement dans l’attente de cette intervention.



La piste cyclable et le trottoir resteront accessibles pendant le chantier. Pour limiter l’impact sur la circulation, des déviations seront mises en place par les rues du Professeur-Stewart et Marin-le-Pigny. La circulation des TEOR sera maintenue, avec ponctuellement un alternat dans la zone.



En parallèle, la DIR Nord-Ouest interviendra sur le viaduc de Lyons et la RN28. Les travaux porteront notamment sur le renforcement de structures, la réfection de la chaussée, des joints et des dispositifs de retenue.



Les travaux de chaussée seront réalisés de nuit, entre 21 heures et 6 heures. Les interventions sur le viaduc de Lyons sont programmées pendant l’été, en juillet et août, afin de limiter les perturbations sur cet axe très fréquenté.