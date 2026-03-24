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Sotteville-lès-Rouen : violent incendie sur le toit d’une école maternelle désaffectée

SEINE-MARITIME



Mardi 24 Mars 2026 - 12:34



Un important feu de toiture s’est déclaré ce mardi en fin de matinée dans une école maternelle désaffectée. Une explosion - une bonbonne de gaz - a été signalée. Aucun blessé n’est à déplorer.



Au total, 29 sapeurs-pompiers et 12 engins ont été engagés sur place. - Illustration Adobe Stock
Au total, 29 sapeurs-pompiers et 12 engins ont été engagés sur place. - Illustration Adobe Stock
Un incendie s’est déclaré ce mardi vers 11h49 au niveau de l’école maternelle Benjamin Franklin, rue Raspail à Sotteville-lès-Rouen, en Seine-Maritime. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu de toiture particulièrement virulent. Une déflagration, due à l'explosion d'une boutelle de gaz, a été entendue, signale la mairie (lire ci-dessous).  

Le sinistre, déjà en cours d’extinction à l’aide de deux lances à incendie — dont une déployée via un moyen aérien — a mobilisé d’importants moyens de secours. Au total, 29 sapeurs-pompiers et 12 engins ont été engagés sur place, indique le service départemental d'iincendie et de secours (Sdis76).

Une école inoccupée, aucun blessé

L’établissement étant désaffecté, aucune victime n’est à déplorer. Les sapeurs-pompiers ont concentré leurs efforts sur l’extinction du feu et la sécurisation des lieux, en lien avec les services de GRDF et d’Enedis.

Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) recommande d’éviter le secteur le temps de l’intervention.

Sotteville-lès-Rouen : violent incendie sur le toit d’une école maternelle désaffectée
FOCUS Ce que précise la mairie

Un incendie s’est déclaré sur le chantier de l’école Franklin, actuellement inoccupée. Une explosion s’est produite alors que les pompiers étaient déjà présents sur place.

Selon les premières informations, une bonbonne de gaz serait à l’origine de cette explosion.

Par mesure de précaution, les élèves de l’école provisoire ont été évacués et mis en sécurité à l’extérieur, sous la surveillance des équipes pédagogiques.

À 12h25, le feu était éteint. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Les enfants ont été pris en charge pour le déjeuner au gymnase Michelet ainsi qu’à l’école maternelle Renan.




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