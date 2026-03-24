Sotteville-lès-Rouen : violent incendie sur le toit d’une école maternelle désaffectée

FOCUS – Ce que précise la mairie



Un incendie s’est déclaré sur le chantier de l’école Franklin, actuellement inoccupée. Une explosion s’est produite alors que les pompiers étaient déjà présents sur place.



Selon les premières informations, une bonbonne de gaz serait à l’origine de cette explosion.



Par mesure de précaution, les élèves de l’école provisoire ont été évacués et mis en sécurité à l’extérieur, sous la surveillance des équipes pédagogiques.



À 12h25, le feu était éteint. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Les enfants ont été pris en charge pour le déjeuner au gymnase Michelet ainsi qu’à l’école maternelle Renan.