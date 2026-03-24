Sotteville-lès-Rouen : violent incendie et explosion dans une école maternelle en travaux

Un incendie s’est déclaré ce mardi vers 11h49 au niveau de l’école maternelle Benjamin Franklin, rue Raspail à Sotteville-lès-Rouen, en Seine-Maritime. Aucun élève ne se trouvait à l'intérieur puisque l'établissement fait l'objet actuellement de travaux de rénovation.



À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu de toit-terrasse particulièrement virulent. Une déflagration, due à l'explosion d'une boutelle de gaz, a été entendue, signale la mairie (lire ci-dessous).



Le sinistre, déjà en cours d’extinction à l’aide de deux lances à incendie — dont une déployée via un moyen aérien — a mobilisé d’importants moyens de secours. Au total, 29 sapeurs-pompiers et 12 engins ont été engagés sur place, indique le service départemental d'iincendie et de secours (Sdis76).



« 127 enfants d'une école voisine ont été évacués préventivement », précisent les secours.