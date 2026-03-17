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Sotteville-lès-Rouen : une piétonne perd la vie, renversée par un bus près de l’hôtel de ville

SEINE-MARITIME



Mardi 17 Mars 2026 - 23:06



Une femme a succombé à ses blessures ce mardi soir après avoir été percutée par un bus à Sotteville-lès-Rouen. Les secours, rapidement mobilisés, n’ont pas pu la réanimer.



Les secours ne sont pas parvenus à réanimer la victime, dont le décès a été déclaré sur place par le médecin du SMUR - Illustration info Normandie
Les secours ne sont pas parvenus à réanimer la victime, dont le décès a été déclaré sur place par le médecin du SMUR - Illustration info Normandie
Le drame s’est produit ce mardi soir vers 22 h 30, à proximité de l’hôtel de ville de Sottevilleèlès-Rouen (Seine-Maritime). À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté qu’une piétonne avait été violemment heurtée par un bus. Malgré l’intervention des secours, dont une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) la victime dont l'âge n'a pas été communiqué dans l'immédiat a été déclarée décédée sur place.

Le conducteur pris en charge

Le chauffeur du bus, en état de choc, a été pris en charge  pour être examiné par une équipe de secours à personne. Trois engins et sept sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, aux côtés du SMUR, de la police et des autorités municipales.

Une enquête a été ouverte par les services de police. Elle devrait permettre de déterminer les circonstances précises de cet accident dramatique.

Plus d'infos à venir 

À savoir
Un périmètre de sécurité a été mis en place. Il est recommandé d’éviter le secteur afin de ne pas gêner l’intervention des secours et les opérations en cours.
 




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