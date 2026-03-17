Sotteville-lès-Rouen : une piétonne perd la vie, renversée par un bus près de l’hôtel de ville

SEINE-MARITIME

Une femme a succombé à ses blessures ce mardi soir après avoir été percutée par un bus à Sotteville-lès-Rouen. Les secours, rapidement mobilisés, n’ont pas pu la réanimer.